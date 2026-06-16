SSR Mining Aktie
WKN DE: A2DVLE / ISIN: CA7847301032
|
16.06.2026 15:53:53
Why SSR Mining Stock Popped Today
SSR Mining (NASDAQ: SSRM) stock struck gold on Tuesday, soaring 9% in the first 10 minutes of trading.Investors in the gold mining stock appear pleased by SSR's announcement yesterday that it is ready to reinstate its dividend and will also buy back $500 million of its own stock. The twin moves also prompted RBC Capital to double down on its "outperform" rating on the stock, and reiterate its $40 price target -- implying SSR stock could gain 27% over the next 12 months. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SSR Mining Inc Registered Shs
|
04.05.26
|Ausblick: SSR Mining verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
20.04.26
|Erste Schätzungen: SSR Mining stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
16.02.26
|Ausblick: SSR Mining legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
16.02.26
|Ausblick: SSR Mining legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
02.02.26
|Erste Schätzungen: SSR Mining legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)