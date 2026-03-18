SSR Mining Aktie
WKN DE: A2DVLE / ISIN: CA7847301032
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18.03.2026 19:52:56
Why SSR Mining Stock Slumped on Wednesday
SSR Mining (NASDAQ: SSRM) is a gold-heavy producer, but also produces significant amounts of silver. SSR Mining is the third-largest gold producer in the U.S., and owns the largest silver mine in Argentina. In 2025, its Puna mine in Argentina accounted for 28% of the company's total revenue.SSR Mining's stock price, therefore, is highly sensitive to the volatility in the prices of both the precious metals, gold and silver. That pretty much explains why the stock fell today, dropping over 6% as of 1:30 p.m. ET Wednesday.Should you sell SSR Mining stock too?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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