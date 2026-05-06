SSR Mining Aktie
WKN DE: A2DVLE / ISIN: CA7847301032
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06.05.2026 21:03:43
Why SSR Mining Stock Surged 20% Today
Shares of SSR Mining (NASDAQ: SSRM) are surging today, trading 15% higher as of 1 p.m. ET Wednesday after jumping 20% earlier in the day. A blockbuster quarter and a major business move are resetting expectations for the gold stock. Here's why this rally could still have legs.Image source: Getty Images.SSR Mining just posted a blowout first quarter, with earnings nearly tripling year over year to $1.15 per share on 84% revenue growth.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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