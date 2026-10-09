Deutsche Telekom Aktie

Deutsche Telekom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508

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09.10.2026 19:21:24

Why T-Mobile Stock Just Crashed

Elon Musk's Space Exploration Technologies (NASDAQ:SPCX) is buying spectrum for satellite communications service, inking a deal to purchase old T-Mobile (NASDAQ:TMUS), now owned by private equity firm Grain Management (which sounds like an agricultural concern, but apparently isn't) for an undisclosed sum.

T-Mobile (NASDAQ:TMUS) and SpaceX, of course,are currently partners in mobile telephony, with the latter helping to provide emergency cell service in cellphone "dead zones." So you might expect T-Mobile investors to shrug off this week's development as a non-issue.

They aren't. Instead, T-Mobile stock is down 13% as of 1 p.m. ET.

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