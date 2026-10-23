Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
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23.10.2026 17:35:30
Why T-Mobile US Stock Dropped Today
T-Mobile US (NASDAQ:TMUS) stock fell 5% through 11:15 a.m. Friday as investors panicked over a new report from Bloomberg:
Space Exploration Technologies (NASDAQ:SPCX) -- already the leading player in satellite-based communications -- is angling to lease 80,000 cellphone towers on the ground, and plans to build a fourth major mobile telecommunications company to compete with T-Mobile, Verizon, and AT&T.
Image source: Getty Images.
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