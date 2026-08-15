Tencent Holdings Aktie
WKN DE: A1138D / ISIN: KYG875721634
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15.08.2026 14:13:49
Why Tencent Music Stock Sank This Week
Tencent Music (NYSE: TME) stock saw a significant pullback this week, even though the company reported better-than-expected quarterly results. The company's share price closed out the week down 7.2%. Tencent Music released its Q2 results on Wednesday, reporting sales and earnings that beat Wall Street's forecasts. On the other hand, investors appear to have been more concerned with the business's operating expenses increasing significantly and declining performance for the company's social entertainment services unit. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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