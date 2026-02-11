Teradata Aktie

WKN DE: A0M0ZR / ISIN: US88076W1036

11.02.2026 18:39:58

Why Teradata Stock Jumped More Than 40% This Morning

Teradata (NYSE: TDC) investors are having a great day on Wednesday, Feb. 11. Following a fantastic earnings report, the data warehousing and business analytics veteran's stock jumped as much as 42.8% in the early action. The skyrocketing gain cooled down to 22% as of noon ET, but the stock is still at a fresh 52-week high.Image source: Getty Images.Teradata's Q4 2025 sales rose 3% year over year, landing at $421 million. The analyst consensus called for approximately $400 million.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
