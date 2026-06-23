Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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23.06.2026 21:40:42
Why Tesla Stock Dropped on Tuesday
Tesla (NASDAQ: TSLA) stock tumbled 6%.1 through 3:15 p.m. ET Tuesday, one week before Tesla is expected to report its Q2 deliveries number -- and just hours after Swiss megabanker UBS announced it's sticking with only a "neutral" rating on Tesla shares ahead of the report. Image source: Tesla.A "neutral" rating implies that this analyst is giving Tesla a kind of shrug and a pass on its current valuation. But as StreetInsider.com reports, UBS analyst Joseph Spak thinks Tesla's stock price could decline after deliveries are reported. His price target for the stock, $364, is 10% below Tesla's Monday closing price. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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