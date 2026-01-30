Texas Instruments Aktie

Texas Instruments für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852654 / ISIN: US8825081040

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
30.01.2026 22:52:29

Why Texas Instruments Stock Was a Monster Winner This Week

Impressive growth in an important product segment was the secret sauce behind Texas Instruments' (NASDAQ: TXN) double-digit stock rise over the past few trading days. On Tuesday, the company posted its first quarterly earnings release this still-young year, and while it missed on key fundamentals, it still provided plenty of reason to become (or remain) bullish on its stock.With that blustery tailwind, Texas Instruments finished the week up by more than 11% in value, according to data compiled by S&P Global Market Intelligence.Texas Instruments' fourth quarter of 2025 saw the company earn just over $4.42 billion, a sturdy 10% improvement over the same period of 2024. Net income in accordance with generally accepted accounting principles (GAAP) declined over that one-year span, but not to a worrying degree -- it was down by 3% to $1.16 billion ($1.27 per share). Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Texas Instruments Inc. (TI)

mehr Nachrichten

Analysen zu Texas Instruments Inc. (TI)

mehr Analysen
24.01.25 Texas Instruments Underperform Bernstein Research
23.10.24 Texas Instruments Hold Jefferies & Company Inc.
23.10.24 Texas Instruments Buy UBS AG
24.04.24 Texas Instruments Verkaufen DZ BANK
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Texas Instruments Inc Cert. Deposito Arg. Repr. 0.20 Shs 65 950,00 2,29% Texas Instruments Inc Cert. Deposito Arg. Repr. 0.20 Shs
Texas Instruments Inc. (TI) 181,78 -0,43% Texas Instruments Inc. (TI)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19:47 Januar 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
19:43 KW 5: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
17:04 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
30.01.26 Januar 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen