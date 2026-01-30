Texas Instruments Aktie
WKN: 852654 / ISIN: US8825081040
|
30.01.2026 22:52:29
Why Texas Instruments Stock Was a Monster Winner This Week
Impressive growth in an important product segment was the secret sauce behind Texas Instruments' (NASDAQ: TXN) double-digit stock rise over the past few trading days. On Tuesday, the company posted its first quarterly earnings release this still-young year, and while it missed on key fundamentals, it still provided plenty of reason to become (or remain) bullish on its stock.With that blustery tailwind, Texas Instruments finished the week up by more than 11% in value, according to data compiled by S&P Global Market Intelligence.Texas Instruments' fourth quarter of 2025 saw the company earn just over $4.42 billion, a sturdy 10% improvement over the same period of 2024. Net income in accordance with generally accepted accounting principles (GAAP) declined over that one-year span, but not to a worrying degree -- it was down by 3% to $1.16 billion ($1.27 per share). Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Aktien in diesem Artikel
|Texas Instruments Inc Cert. Deposito Arg. Repr. 0.20 Shs
|65 950,00
|2,29%
|Texas Instruments Inc. (TI)
|181,78
|-0,43%
