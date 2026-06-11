WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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12.06.2026 01:07:52
Why the economics make this the craziest World Cup ever
From trade wars to soaring ticket prices, the 2026 World Cup is unlike any before it. Faisal Islam explores what this tournament reveals about our changing global economy.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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