UiPath Aktie
WKN DE: A3CND6 / ISIN: US90364P1057
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05.09.2026 04:07:31
Why UiPath Stock Plunged Today
Shares of UiPath (NYSE: PATH) fell on Friday after the automation specialist's quarterly results failed to assuage investors' fears regarding the threats posed by formidable new rivals.Image source: Getty Images.UiPath's revenue rose 13% year over year to $410 million in its fiscal 2027 second quarter, which ended on July 31. Its adjusted operating income, in turn, surged 43% to $89 million.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu UiPath
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02.09.26
|Ausblick: UiPath stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
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19.08.26
|Erste Schätzungen: UiPath informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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27.05.26
|Ausblick: UiPath präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
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13.05.26
|Erste Schätzungen: UiPath stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
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10.03.26
|Ausblick: UiPath zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu UiPath
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