UiPath Aktie

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WKN DE: A3CND6 / ISIN: US90364P1057

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28.08.2026 06:39:52

Why UiPath Stock Was Winning This Week

Although UiPath (NYSE: PATH) didn't report any market-shaking news of its own these past few days, the enterprise software company was swept up in a rally by its peer group. As of late Friday evening, according to data compiled by S&P Global Market Intelligence, its stock was riding nearly 12% higher week to date.Enterprise software has been a volatile segment of the tech sector so far this year. It wasn't very long ago that investors shunned companies in it, on fears that artificial intelligence (AI) would be disruptive enough to threaten their business models.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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