Upstart Holdings Aktie
WKN DE: A2QJL7 / ISIN: US91680M1071
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05.05.2026 05:04:52
Why Upstart Stock Jumped 23% in April
Shares of Upstart (NASDAQ: UPST), the AI-based loan origination platform, were moving higher last month as the company benefited from the broader risk-on positioning as tensions cooled in Iran, and stocks soared again.There was not much company-specific news out on Upstart, but the company did launch a new line of credit product called "Cash Line" that was well-received by investors.By the end of the month, the stock had finished up 23% according to data from S&P Global Market Intelligence. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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