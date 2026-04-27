Verizon Aktie
WKN: 868402 / ISIN: US92343V1044
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27.04.2026 23:36:22
Why Verizon Stock Gained Today
Verizon (NYSE: VZ) stock closed out Monday's trading in the green. The telecom company's share price gained 1.5% in the daily session and had been up as much as 4.5% earlier in trading. The S&P 500 ended the day up 0.1%, and the Nasdaq Composite climbed 0.2% in the session. Verizon published its first-quarter results before the market opened this morning and reported mixed sales and earnings for the period. With the modest gain recorded in today's session, the stock is now up roughly 16% year to date. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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