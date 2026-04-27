Verizon Aktie

Verizon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 868402 / ISIN: US92343V1044

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
27.04.2026 23:36:22

Why Verizon Stock Gained Today

Verizon (NYSE: VZ) stock closed out Monday's trading in the green. The telecom company's share price gained 1.5% in the daily session and had been up as much as 4.5% earlier in trading. The S&P 500 ended the day up 0.1%, and the Nasdaq Composite climbed 0.2% in the session. Verizon published its first-quarter results before the market opened this morning and reported mixed sales and earnings for the period. With the modest gain recorded in today's session, the stock is now up roughly 16% year to date. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Verizon Inc.

mehr Nachrichten