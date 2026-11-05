Why Wingstop Rallied in October

Shares of Wingstop (NASDAQ:WING) rallied a whopping 42.2% in October, according to data from S&P Global Market Intelligence.

Wingstop reported earnings toward the end of the month. While the results were lackluster, to say the least, they appear to have been enough to clear a very low bar. Shares were already down about 56% on the year heading into the month.

Meanwhile, it appears investors dumped AI-related stocks and pivoted to other sectors in October, so Wingstop also benefited from that rotation.

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