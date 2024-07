Wiener Börse-Handel: ATX-Börsianer greifen zum Start zu

Der ATX bleibt auch am Montagmorgen auf Erholungskurs.

Um 09:12 Uhr legt der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,23 Prozent auf 3 680,40 Punkte zu. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 118,209 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,037 Prozent fester bei 3 673,19 Punkten in den Montagshandel, nach 3 671,84 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 3 672,08 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 681,61 Punkten verzeichnete.

ATX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 21.06.2024, den Stand von 3 591,60 Punkten. Der ATX wies vor drei Monaten, am 22.04.2024, einen Wert von 3 554,19 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.07.2023, den Stand von 3 212,43 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 7,87 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der ATX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 3 777,78 Punkten. Bei 3 305,62 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

ATX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich derzeit Verbund (+ 1,07 Prozent auf 75,55 EUR), voestalpine (+ 0,92 Prozent auf 24,22 EUR), Telekom Austria (+ 0,57 Prozent auf 8,85 EUR), AT S (AT&S) (+ 0,51 Prozent auf 19,69 EUR) und Erste Group Bank (+ 0,43 Prozent auf 46,83 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind hingegen Österreichische Post (-1,30 Prozent auf 30,45 EUR), DO (-1,24 Prozent auf 159,00 EUR), IMMOFINANZ (-0,57 Prozent auf 26,35 EUR), Schoeller-Bleckmann (-0,54 Prozent auf 36,80 EUR) und Vienna Insurance (-0,49 Prozent auf 30,40 EUR).

Welche ATX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX weist die Raiffeisen-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 15 590 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 25,969 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert aus.

ATX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,26 zu Buche schlagen. Mit 10,69 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

