Wiener Börse-Handel ATX legt zum Ende des Dienstagshandels den Rückwärtsgang ein

Zum Handelsende herrschte in Wien ein ruhiger Handel.

Der ATX ging nahezu unverändert (minus 0,12 Prozent) bei 3 710,86 Punkten aus dem Dienstagshandel. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 120,563 Mrd. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der ATX 0,006 Prozent höher bei 3 715,51 Punkten, nach 3 715,27 Punkten am Vortag.

Bei 3 707,14 Einheiten erreichte der ATX sein Tagestief, während er hingegen mit 3 724,04 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der ATX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.04.2024, bewegte sich der ATX bei 3 548,29 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.02.2024, lag der ATX noch bei 3 388,73 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 26.05.2023, einen Stand von 3 089,52 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 8,76 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der ATX bereits ein Jahreshoch bei 3 777,78 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 305,62 Punkten.

Gewinner und Verlierer im ATX

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich derzeit Erste Group Bank (+ 1,21 Prozent auf 45,01 EUR), BAWAG (+ 0,73 Prozent auf 61,90 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 0,52 Prozent auf 117,00 EUR), CA Immobilien (+ 0,34 Prozent auf 29,80 EUR) und voestalpine (+ 0,22 Prozent auf 26,96 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind derweil Andritz (-1,96 Prozent auf 55,05 EUR), Telekom Austria (-1,49 Prozent auf 8,57 EUR), Lenzing (-1,27 Prozent auf 34,85 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,24 Prozent auf 39,90 EUR) und Vienna Insurance (-0,99 Prozent auf 30,00 EUR).

Welche ATX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im ATX ist die Erste Group Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 371 345 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Verbund-Aktie mit 25,709 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX.

Fundamentaldaten der ATX-Werte

In diesem Jahr verzeichnet die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,99 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at