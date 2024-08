Wiener Börse-Handel: ATX legt zum Start zu

Um 09:10 Uhr klettert der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,04 Prozent auf 3 631,47 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 117,170 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der ATX 0,010 Prozent leichter bei 3 629,51 Punkten, nach 3 629,88 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX lag am Freitag bei 3 635,45 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 629,51 Punkten erreichte.

ATX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gewann der ATX bereits um 1,92 Prozent. Der ATX wies vor einem Monat, am 16.07.2024, einen Stand von 3 683,25 Punkten auf. Der ATX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 16.05.2024, bei 3 707,71 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.08.2023, verzeichnete der ATX einen Wert von 3 140,75 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 6,43 Prozent aufwärts. 3 777,78 Punkte markierten den Höchststand des ATX im laufenden Jahr. Bei 3 305,62 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

ATX-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 1,56 Prozent auf 16,29 EUR), Lenzing (+ 0,80 Prozent auf 31,50 EUR), voestalpine (+ 0,66 Prozent auf 21,44 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,59 Prozent auf 33,85 EUR) und OMV (+ 0,51 Prozent auf 39,38 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind hingegen Telekom Austria (-1,14 Prozent auf 8,65 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1,14 Prozent auf 104,00 EUR), Vienna Insurance (-0,33 Prozent auf 30,00 EUR), Verbund (-0,26 Prozent auf 76,10 EUR) und EVN (-0,17 Prozent auf 29,95 EUR).

Die teuersten ATX-Unternehmen

Im ATX ist die Raiffeisen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 7 057 Aktien gehandelt. Im ATX macht die Verbund-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 26,352 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,80 erwartet. Mit 10,94 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at