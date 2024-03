Wiener Börse-Handel: ATX liegt im Plus

Derzeit legen Börsianer in Wien eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Um 12:10 Uhr legt der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,13 Prozent auf 3 503,60 Punkte zu. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 112,124 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,013 Prozent stärker bei 3 499,57 Punkten, nach 3 499,12 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX betrug 3 496,47 Punkte, das Tageshoch hingegen 3 505,75 Zähler.

ATX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn stieg der ATX bereits um 0,068 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.02.2024, wies der ATX einen Stand von 3 396,57 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 27.12.2023, wies der ATX einen Wert von 3 438,58 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 27.03.2023, wies der ATX einen Stand von 3 052,28 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 2,68 Prozent nach oben. Bei 3 508,11 Punkten erreichte der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 305,62 Zählern verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im ATX

Die Gewinner-Aktien im ATX sind derzeit AT S (AT&S) (+ 4,79 Prozent auf 19,48 EUR), Verbund (+ 1,46 Prozent auf 69,40 EUR), voestalpine (+ 1,01 Prozent auf 25,94 EUR), Österreichische Post (+ 0,79 Prozent auf 31,90 EUR) und Vienna Insurance (+ 0,70 Prozent auf 28,65 EUR). Flop-Aktien im ATX sind hingegen Raiffeisen (-0,77 Prozent auf 18,01 EUR), BAWAG (-0,60 Prozent auf 58,15 EUR), OMV (-0,58 Prozent auf 43,06 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,00 Prozent auf 44,90 EUR) und CA Immobilien (+ 0,00 Prozent auf 32,60 EUR).

Welche ATX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die AT S (AT&S)-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 127 219 Aktien gehandelt. Mit 24,145 Mrd. Euro macht die Verbund-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die ATX-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,28 erwartet. Die OMV-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,18 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at