Wiener Börse-Handel ATX präsentiert sich zum Ende des Mittwochshandels schwächer

Am Mittwoch fiel der ATX via Wiener Börse letztendlich um 0,72 Prozent auf 3 557,74 Punkte zurück. Insgesamt kommt der ATX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 116,093 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,017 Prozent auf 3 582,77 Punkte an der Kurstafel, nach 3 583,37 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 3 586,75 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 3 555,28 Einheiten.

ATX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX bislang ein Minus von 1,91 Prozent. Der ATX wies vor einem Monat, am 23.09.2024, einen Wert von 3 594,02 Punkten auf. Der ATX lag vor drei Monaten, am 23.07.2024, bei 3 685,90 Punkten. Der ATX lag vor einem Jahr, am 23.10.2023, bei 3 024,90 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 gewann der Index bereits um 4,27 Prozent. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 3 777,78 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 305,62 Punkten markiert.

ATX-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell Mayr-Melnhof Karton (+ 2,50 Prozent auf 86,20 EUR), voestalpine (+ 0,15 Prozent auf 19,50 EUR), Raiffeisen (+ 0,11 Prozent auf 18,00 EUR), CA Immobilien (+ 0,00 Prozent auf 24,62 EUR) und Lenzing (-0,15 Prozent auf 33,00 EUR). Flop-Aktien im ATX sind hingegen DO (-2,73 Prozent auf 142,40 EUR), Schoeller-Bleckmann (-2,27 Prozent auf 28,00 EUR), AT S (AT&S) (-2,09 Prozent auf 19,72 EUR), OMV (-1,54 Prozent auf 38,36 EUR) und IMMOFINANZ (-1,25 Prozent auf 15,84 EUR).

Die teuersten ATX-Unternehmen

Das Handelsvolumen der voestalpine-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 278 888 Aktien gehandelt. Im ATX weist die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 26,369 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die ATX-Mitglieder auf

2024 präsentiert die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,30 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

