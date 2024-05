Wiener Börse-Handel ATX schwächer

Um 15:41 Uhr notiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,29 Prozent tiefer bei 3 711,40 Punkten. Die ATX-Mitglieder sind damit 118,740 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0,002 Prozent stärker bei 3 722,37 Punkten in den Mittwochshandel, nach 3 722,29 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 3 705,88 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 3 722,66 Einheiten.

ATX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn gewann der ATX bereits um 0,674 Prozent. Vor einem Monat, am 15.04.2024, stand der ATX noch bei 3 539,24 Punkten. Der ATX wies vor drei Monaten, am 15.02.2024, einen Wert von 3 372,09 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 15.05.2023, verzeichnete der ATX einen Stand von 3 176,23 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 8,77 Prozent. Bei 3 722,66 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX. Bei 3 305,62 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im ATX

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind aktuell Wienerberger (+ 0,97 Prozent auf 35,56 EUR), CA Immobilien (+ 0,54 Prozent auf 29,84 EUR), BAWAG (+ 0,43 Prozent auf 58,95 EUR), Erste Group Bank (+ 0,26 Prozent auf 46,02 EUR) und Telekom Austria (+ 0,12 Prozent auf 8,42 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen Raiffeisen (-2,71 Prozent auf 17,25 EUR), AT S (AT&S) (-1,93 Prozent auf 20,30 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1,88 Prozent auf 114,80 EUR), Österreichische Post (-1,40 Prozent auf 31,75 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-1,34 Prozent auf 44,30 EUR).

Welche ATX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Raiffeisen-Aktie aufweisen. 360 819 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX macht die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 24,771 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die ATX-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,13 erwartet. Mit 8,94 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at