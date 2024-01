Wiener Börse-Handel So entwickelt sich der ATX am Mittag

Am Mittwoch geht es im ATX um 12:08 Uhr via Wiener Börse um 1,84 Prozent auf 3 321,40 Punkte nach unten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 114,347 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,005 Prozent leichter bei 3 383,65 Punkten in den Mittwochshandel, nach 3 383,83 Punkten am Vortag.

Bei 3 383,65 Einheiten erreichte der ATX sein Tageshoch, während er hingegen mit 3 320,85 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

ATX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht fiel der ATX bereits um 2,28 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.12.2023, lag der ATX bei 3 371,39 Punkten. Der ATX stand noch vor drei Monaten, am 17.10.2023, bei 3 147,33 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.01.2023, verzeichnete der ATX einen Stand von 3 294,72 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 2,66 Prozent abwärts. Das ATX-Jahreshoch steht derzeit bei 3 448,16 Punkten. Bei 3 320,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich derzeit Schoeller-Bleckmann (-0,23 Prozent auf 43,65 EUR), Telekom Austria (-0,25 Prozent auf 8,05 EUR), IMMOFINANZ (-0,47 Prozent auf 21,15 EUR), Österreichische Post (-0,78 Prozent auf 31,65 EUR) und UNIQA Insurance (-0,93 Prozent auf 7,45 EUR). Die Verlierer im ATX sind derweil Lenzing (-3,82 Prozent auf 30,25 EUR), Verbund (-3,11 Prozent auf 76,25 EUR), EVN (-2,94 Prozent auf 26,40 EUR), Raiffeisen (-2,52 Prozent auf 19,33 EUR) und OMV (-2,49 Prozent auf 37,97 EUR).

ATX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Raiffeisen-Aktie aufweisen. 183 748 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie sticht im ATX mit einer Marktkapitalisierung von 28,297 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,77 zu Buche schlagen. Die BAWAG-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,38 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

