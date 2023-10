Wiener Börse-Handel: Zum Handelsende Gewinne im ATX Prime

Der ATX Prime zeigte am Donnerstagabend eine positive Tendenz.

Der ATX Prime legte im Wiener Börse-Handel zum Handelsschluss um 0,36 Prozent auf 1 560,85 Punkte zu. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,012 Prozent auf 1 555,12 Punkte an der Kurstafel, nach 1 555,30 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 1 551,80 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 1 566,30 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX Prime bislang Verluste von 2,30 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.09.2023, wies der ATX Prime einen Wert von 1 616,37 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 05.07.2023, lag der ATX Prime bei 1 599,24 Punkten. Der ATX Prime wies vor einem Jahr, am 05.10.2022, einen Stand von 1 409,91 Punkten auf.

Der Index büßte seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 1,44 Prozent ein. Bei 1 789,53 Punkten erreichte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 530,67 Punkten.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind derzeit BAWAG (+ 3,52 Prozent auf 44,12 EUR), Flughafen Wien (+ 3,20 Prozent auf 51,60 EUR), Verbund (+ 2,22 Prozent auf 76,00 EUR), FACC (+ 1,34 Prozent auf 6,03 EUR) und S IMMO (+ 1,09 Prozent auf 12,94 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen Frequentis (-2,86 Prozent auf 27,20 EUR), PORR (-1,56 Prozent auf 11,36 EUR), AT S (AT&S) (-0,99 Prozent auf 26,02 EUR), Addiko Bank (-0,78 Prozent auf 12,65 EUR) und Palfinger (-0,68 Prozent auf 21,80 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 475 437 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 25,900 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Fokus

2024 hat die Kapsch TrafficCom-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Mit 9,86 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie zu erwarten.

