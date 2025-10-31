Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
|
31.10.2025 13:30:00
Will Palantir follow Netflix with a stock split of its own?
A D.A. Davidson analyst “would not be surprised” if Palantir splits its stock, given that it caters heavily to retail investors and has seen a strong rally.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
