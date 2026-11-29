Investors in mobile game development platform Unity Software (NYSE:U) were naturally excited when the company announced its first-ever quarter of profitability under Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) on Nov. 5.

They got even more excited -- and maybe a little nervous -- when Reuters broke the news that Unity was in talks to be acquired by a consortium of investors including private equity firm Silver Lake and Saudi Arabia's Public Investment Fund (PIF).

So, is a Unity acquisition imminent? Should investors buy now to avoid being left out in the cold? Here's what we know and what investors should do now.

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