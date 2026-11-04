Winners Aktie
ISIN: US97478A1060
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04.11.2026 21:31:22
Winners, losers, the EU: Five takeaways from the US midterms
Donald Trump's Republicans suffered a crushing defeat in Tuesday's midterm elections, with the Democrats wresting control of Congress. What does this mean for US politics and the world?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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