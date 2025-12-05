BASF Aktie
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
|
05.12.2025 15:46:28
"Wird nicht verschwinden": BASF-Chef äußert sich zur Deindustrialisierungs-Debatte
Wirtschaftswachstum in Deutschland gibt es schon länger nicht mehr. Auch der Ausblick auf 2026 ist eher mau. BASF-Chef Kamieth will aber nicht von einer Deindustrialisierung sprechen. Zudem bezieht er Stellung zu weitreichenden Entscheidungen seines Konzerns.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
