WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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11.06.2026 20:27:20
World Cup kicks off in Mexico City
Co-hosts Mexico and South Africa kick off the largest World Cup ever in Mexico City. The opening ceremony is underway in the renowned Estadio Azteca. It marks the start of 39 days of action across three countries.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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