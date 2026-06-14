WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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14.06.2026 13:43:19
World Cup kicks off in Mexico City
Mexico won against South Africa after the opening ceremony in Mexico City which featured Colombian star Shakira and Nigerian singer Burna Boy. Football fans are set for nearly 40 days of action across three countries.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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