XETRA-Handel Das macht der SDAX am Montagmittag

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt mittags.

Um 12:10 Uhr verliert der SDAX im XETRA-Handel 0,66 Prozent auf 14 041,95 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 95,509 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,338 Prozent höher bei 14 182,54 Punkten in den Montagshandel, nach 14 134,82 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag am Montag bei 14 029,35 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 14 192,89 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.09.2024, wurde der SDAX mit 13 341,04 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, den Stand von 14 632,77 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, wurde der SDAX mit 12 678,50 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 1,60 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SDAX steht derzeit bei 15 337,24 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 940,72 Punkten verzeichnet.

Die Tops und Flops im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell KSB SE (+ 3,38 Prozent auf 612,00 EUR), ATOSS Software (+ 2,88 Prozent auf 128,80 EUR), Sixt SE St (+ 1,58 Prozent auf 67,45 EUR), Mutares (+ 1,43 Prozent auf 24,80 EUR) und Dürr (+ 1,33 Prozent auf 22,90 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind hingegen PVA TePla (-7,44 Prozent auf 12,44 EUR), thyssenkrupp nucera (-4,93 Prozent auf 9,36 EUR), Ceconomy St (-4,29 Prozent auf 3,03 EUR), PATRIZIA SE (-3,85 Prozent auf 8,74 EUR) und Eckert Ziegler (-3,35 Prozent auf 40,44 EUR).

Welche Aktien im SDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die EVOTEC SE-Aktie. 657 332 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 9,983 Mrd. Euro weist die Deutsche Wohnen SE-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der SDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Deutsche Beteiligungs-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,91 erwartet. Die Mutares-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,86 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at