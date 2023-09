XETRA-Handel: LUS-DAX stärker

Der LUS-DAX befindet sich am Mittwoch im Aufwind.

Der LUS-DAX klettert im XETRA-Handel um 15:57 Uhr um 0,24 Prozent auf 15 250,00 Punkte.

Der Höchststand des LUS-DAX lag heute bei 15 297,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 15 209,50 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, einen Stand von 15 684,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.06.2023, wies der LUS-DAX einen Stand von 15 886,00 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 27.09.2022, wies der LUS-DAX einen Stand von 12 112,00 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2023 ging es für den Index bereits um 8,49 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des LUS-DAX beträgt derzeit 18 246,00 Punkte. Bei 13 869,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich aktuell Siemens (+ 2,79 Prozent auf 133,54 EUR), Siemens Energy (+ 2,47 Prozent auf 12,22 EUR), Continental (+ 1,85 Prozent auf 66,00 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,83 Prozent auf 166,60 EUR) und Infineon (+ 1,19 Prozent auf 30,98 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-2,86 Prozent auf 22,06 EUR), Fresenius SE (-2,79 Prozent auf 29,27 EUR), Daimler Truck (-2,65 Prozent auf 32,66 EUR), Deutsche Telekom (-1,69 Prozent auf 19,66 EUR) und Porsche (-1,56 Prozent auf 88,42 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 11 464 878 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 145,534 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2,71 erwartet. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung mit 8,00 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

