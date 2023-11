XETRA-Handel: MDAX beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone

Am Mittwoch zeigten sich die Anleger in Frankfurt optimistisch.

Zum Handelsende notierte der MDAX im XETRA-Handel 1,13 Prozent höher bei 25 391,12 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 229,354 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,060 Prozent auf 25 092,66 Punkte an der Kurstafel, nach 25 107,61 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 25 079,93 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 25 501,42 Punkten.

MDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht kletterte der MDAX bereits um 0,579 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, bei 25 403,14 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.08.2023, bewegte sich der MDAX bei 27 911,39 Punkten. Der MDAX stand noch vor einem Jahr, am 08.11.2022, bei 24 479,60 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2023 ein Minus von 0,331 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 29 815,39 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 23 626,97 Zähler.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich derzeit LANXESS (+ 6,99 Prozent auf 23,73 EUR), EVOTEC SE (+ 6,47 Prozent auf 17,52 EUR), Befesa (+ 5,36 Prozent auf 27,92 EUR), GEA (+ 3,51 Prozent auf 34,18 EUR) und Lufthansa (+ 3,38 Prozent auf 7,67 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind derweil RTL (-5,07 Prozent auf 32,22 EUR), HelloFresh (-3,16 Prozent auf 20,51 EUR), United Internet (-3,06 Prozent auf 20,30 EUR), FUCHS PETROLUB SE VZ (-3,04 Prozent auf 37,66 EUR) und ProSiebenSat1 Media SE (-2,24 Prozent auf 5,33 EUR).

Welche MDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im MDAX weist die Telefonica Deutschland-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 43 839 225 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Talanx-Aktie hat im MDAX mit 15,352 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der MDAX-Titel

Unter den MDAX-Aktien verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie mit 4,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die RTL-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,47 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at