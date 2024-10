XETRA-Handel: MDAX beginnt Mittwochshandel im Plus

Der MDAX bleibt auch am Morgen in der Gewinnzone.

Am Mittwoch notiert der MDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,35 Prozent stärker bei 26 718,12 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 262,300 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,172 Prozent stärker bei 26 670,38 Punkten in den Mittwochshandel, nach 26 624,52 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 26 758,35 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 26 670,38 Punkten lag.

So entwickelt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der MDAX bislang einen Verlust von 0,854 Prozent. Der MDAX erreichte vor einem Monat, am 09.09.2024, einen Stand von 25 201,26 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.07.2024, wurde der MDAX mit 25 252,18 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 09.10.2023, verzeichnete der MDAX einen Stand von 25 230,59 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 büßte der Index bereits um 0,448 Prozent ein. 27 641,56 Punkte markierten den Höchststand des MDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23 476,10 Zählern verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell Gerresheimer (+ 4,95 Prozent auf 81,70 EUR), United Internet (+ 1,55 Prozent auf 18,98 EUR), Nordex (+ 1,45 Prozent auf 13,30 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 0,99 Prozent auf 66,35 EUR) und GEA (+ 0,88 Prozent auf 45,86 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind derweil AIXTRON SE (-3,65 Prozent auf 14,65 EUR), HENSOLDT (-0,94 Prozent auf 29,56 EUR), TRATON (-0,87 Prozent auf 28,40 EUR), Stabilus SE (-0,81 Prozent auf 36,70 EUR) und Befesa (-0,79 Prozent auf 25,20 EUR).

Welche Aktien im MDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die AIXTRON SE-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 188 873 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Talanx-Aktie weist im MDAX mit 18,709 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist 2025 laut FactSet-Schätzung die thyssenkrupp-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,00 erwartet. Die RTL-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 15,91 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at