XETRA-Handel MDAX schwächer

Am Mittag ziehen sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Am Dienstag steht der MDAX um 12:08 Uhr via XETRA 0,24 Prozent im Minus bei 27 071,22 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 254,651 Mrd. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,196 Prozent auf 27 190,59 Punkte an der Kurstafel, nach 27 137,30 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 27 046,27 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 27 272,39 Einheiten.

MDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.12.2023, bewegte sich der MDAX bei 26 492,49 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.10.2023, wies der MDAX einen Stand von 25 773,43 Punkten auf. Der MDAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 02.01.2023, bei 25 475,53 Punkten.

Tops und Flops im MDAX aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen aktuell HENSOLDT (+ 3,77 Prozent auf 25,32 EUR), KION GROUP (+ 2,40 Prozent auf 39,60 EUR), Vitesco Technologies (+ 1,92 Prozent auf 79,70 EUR), Nordex (+ 1,83 Prozent auf 10,59 EUR) und United Internet (+ 1,82 Prozent auf 23,46 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind derweil ENCAVIS (-3,59 Prozent auf 15,03 EUR), RATIONAL (-3,22 Prozent auf 677,00 EUR), Delivery Hero (-2,38 Prozent auf 24,42 EUR), Lufthansa (-2,26 Prozent auf 7,87 EUR) und Nemetschek SE (-1,78 Prozent auf 77,08 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Telefonica Deutschland-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 3 026 446 Aktien gehandelt. Die Talanx-Aktie weist im MDAX mit 16,695 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel

Unter den MDAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie mit 5,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die RTL-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,29 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

