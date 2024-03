XETRA-Handel: SDAX beginnt Mittwochssitzung in der Gewinnzone

Machte sich der SDAX bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch am Morgen an seine positive Performance an.

Am Mittwoch steigt der SDAX um 09:11 Uhr via XETRA um 0,08 Prozent auf 14 261,34 Punkte. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 116,338 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 0,048 Prozent auf 14 243,23 Punkte an der Kurstafel, nach 14 250,02 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag am Mittwoch bei 14 262,58 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 14 243,23 Punkten erreichte.

SDAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den SDAX bereits um 1,96 Prozent aufwärts. Der SDAX stand vor einem Monat, am 27.02.2024, bei 13 884,12 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.12.2023, verzeichnete der SDAX einen Wert von 13 934,58 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.03.2023, verzeichnete der SDAX einen Stand von 12 781,49 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 3,18 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 14 262,58 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 13 230,25 Zähler.

Das sind die Tops und Flops im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell SGL Carbon SE (+ 4,67 Prozent auf 7,06 EUR), 1&1 (+ 3,40 Prozent auf 16,42 EUR), NORMA Group SE (+ 3,27 Prozent auf 17,37 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (+ 2,27 Prozent auf 1,04 EUR) und JOST Werke (+ 1,37 Prozent auf 48,05 EUR). Die Verlierer im SDAX sind hingegen ADTRAN (-2,07 Prozent auf 5,20 USD), PNE (-2,06 Prozent auf 13,30 EUR), ProSiebenSat1 Media SE (-1,57 Prozent auf 6,27 EUR), SÜSS MicroTec SE (-1,27 Prozent auf 39,00 EUR) und Mutares (-1,25 Prozent auf 35,60 EUR).

Welche Aktien im SDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 162 312 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX weist die TRATON-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 17,160 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Deutsche Beteiligungs-Aktie verzeichnet mit 4,67 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die HAMBORNER REIT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,09 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at