06.11.2025 09:09:02

SGL Carbon SE Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SGL Carbon nach Zahlen mit einem Kursziel von 3,50 Euro auf "Hold" belassen. Henrik Paganetty attestierte dem Kohlefaser-Spezialisten am Donnerstag ein gutes drittes Quartal. Der Free Cashflow sei nach neun Monaten positiv, was durch eine disziplinierte Kostenkontrolle und reduzierte Investitionen begünstigt worden sei./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 02:20 / A.M.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 02:20 / A.M.

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SGL Carbon SE Hold
Unternehmen:
SGL Carbon SE 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
3,50 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
3,12 € 		Abst. Kursziel*:
12,18%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
3,04 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15,13%
Analyst Name::
Henrik Paganetty 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

09:09 SGL Carbon Hold Jefferies & Company Inc.
28.08.25 SGL Carbon Hold Jefferies & Company Inc.
19.08.25 SGL Carbon Hold Deutsche Bank AG
14.07.25 SGL Carbon Hold Jefferies & Company Inc.
13.05.25 SGL Carbon Hold Deutsche Bank AG
