SGL Carbon Aktie

2,76EUR -0,06EUR -2,13%
SGL Carbon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 723530 / ISIN: DE0007235301

12.11.2025 08:42:04

SGL Carbon SE Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SGL Carbon von 4,10 auf 3,65 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Eine nach wie vor verhaltene Nachfrage aus der Halbleiterindustrie habe den Umsatz belastet, schrieb Lars Vom-Cleff in seiner am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung des Quartalsberichts. Das gelte auch für die Nichtfortführung des unprofitablen Karbonfasergeschäfts./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 07:50 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

