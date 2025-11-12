FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SGL Carbon von 4,10 auf 3,65 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Eine nach wie vor verhaltene Nachfrage aus der Halbleiterindustrie habe den Umsatz belastet, schrieb Lars Vom-Cleff in seiner am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung des Quartalsberichts. Das gelte auch für die Nichtfortführung des unprofitablen Karbonfasergeschäfts./bek/ag



