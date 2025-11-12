SGL Carbon Aktie
|2,76EUR
|-0,06EUR
|-2,13%
WKN: 723530 / ISIN: DE0007235301
SGL Carbon SE Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SGL Carbon von 4,10 auf 3,65 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Eine nach wie vor verhaltene Nachfrage aus der Halbleiterindustrie habe den Umsatz belastet, schrieb Lars Vom-Cleff in seiner am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung des Quartalsberichts. Das gelte auch für die Nichtfortführung des unprofitablen Karbonfasergeschäfts./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 07:50 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SGL Carbon SE Hold
|
Unternehmen:
SGL Carbon SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
3,65 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
2,77 €
|
Abst. Kursziel*:
31,77%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
2,76 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
32,49%
|
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff
|
KGV*:
-
