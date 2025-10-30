EQS-AFR: SGL CARBON SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: SGL Carbon SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Hiermit gibt die SGL CARBON SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 06.11.2025Ort: https://www.sglcarbon.com/investor-relations/publikationen-news-kennzahlen/ Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 06.11.2025Ort: https://www.sglcarbon.com/en/investor-relations/publications-news-key-figures/

