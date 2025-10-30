SGL Carbon Aktie
WKN: 723530 / ISIN: DE0007235301
|
30.10.2025 13:17:53
EQS-AFR: SGL CARBON SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: SGL Carbon SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die SGL CARBON SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 2. Halbjahres (Q3)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 06.11.2025
Ort: https://www.sglcarbon.com/investor-relations/publikationen-news-kennzahlen/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 06.11.2025
Ort: https://www.sglcarbon.com/en/investor-relations/publications-news-key-figures/
30.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|SGL CARBON SE
|Söhnleinstraße 8
|65201 Wiesbaden
|Deutschland
|Internet:
|www.sglcarbon.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2221290 30.10.2025 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!