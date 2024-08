XETRA-Handel: SDAX liegt zum Start im Plus

Am Donnerstagmorgen geht es für den SDAX erneut nach oben.

Der SDAX klettert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,27 Prozent auf 13 932,54 Punkte. Insgesamt kommt der SDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 99,200 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,130 Prozent auf 13 876,77 Punkte an der Kurstafel, nach 13 894,84 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SDAX betrug 13 934,34 Punkte, das Tagestief hingegen 13 876,62 Zähler.

SDAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht kletterte der SDAX bereits um 0,105 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.07.2024, wies der SDAX einen Stand von 14 122,11 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 29.05.2024, betrug der SDAX-Kurs 14 885,92 Punkte. Der SDAX wies vor einem Jahr, am 29.08.2023, einen Wert von 13 258,52 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 0,806 Prozent aufwärts. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 15 337,24 Punkten. Bei 12 940,72 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

SDAX-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit SCHOTT Pharma (+ 10,38 Prozent auf 35,52 EUR), PATRIZIA SE (+ 2,37 Prozent auf 7,77 EUR), Ceconomy St (+ 1,64 Prozent auf 2,72 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (+ 0,98 Prozent auf 1,03 EUR) und INDUS (+ 0,90 Prozent auf 22,40 EUR). Schwächer notieren im SDAX hingegen BVB (Borussia Dortmund) (-1,56 Prozent auf 3,78 EUR), Kontron (-0,97 Prozent auf 16,37 EUR), flatexDEGIRO (-0,93 Prozent auf 13,38 EUR), MLP SE (-0,87 Prozent auf 5,70 EUR) und 1&1 (-0,84 Prozent auf 14,22 EUR).

SDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die DEUTZ-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 31 702 Aktien gehandelt. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie nimmt im SDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 8,494 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,02 zu Buche schlagen. Mit 8,27 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Mutares-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

