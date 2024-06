XETRA-Handel: So entwickelt sich der TecDAX nachmittags

Der TecDAX notiert am Donnerstagnachmittag im Plus.

Um 15:42 Uhr notiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,88 Prozent stärker bei 3 446,06 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 505,794 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,001 Prozent stärker bei 3 415,94 Punkten, nach 3 415,90 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3 415,94 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 475,81 Punkten verzeichnete.

TecDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der TecDAX bislang ein Plus von 3,28 Prozent. Der TecDAX verzeichnete vor einem Monat, am 06.05.2024, den Stand von 3 291,74 Punkten. Der TecDAX wurde vor drei Monaten, am 06.03.2024, mit 3 448,79 Punkten bewertet. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 06.06.2023, einen Stand von 3 226,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 3,65 Prozent aufwärts. Bei 3 490,44 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 175,55 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell Nemetschek SE (+ 5,04 Prozent auf 95,85 EUR), SAP SE (+ 4,10 Prozent auf 178,56 EUR), ATOSS Software (+ 2,16 Prozent auf 237,00 EUR), Bechtle (+ 2,10 Prozent auf 46,70 EUR) und United Internet (+ 1,94 Prozent auf 23,16 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen CANCOM SE (-3,53 Prozent auf 30,06 EUR), CompuGroup Medical SE (-2,17 Prozent auf 27,10 EUR), 1&1 (-1,45 Prozent auf 17,64 EUR), Infineon (-1,20 Prozent auf 36,78 EUR) und Nordex (-1,18 Prozent auf 14,25 EUR).

Welche Aktien im TecDAX den größten Börsenwert aufweisen

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 480 483 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 196,794 Mrd. Euro die dominierende Aktie im TecDAX.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Aktien auf

Unter den TecDAX-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie mit 9,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,13 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at