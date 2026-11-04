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Index-Bewegung 04.11.2026 12:26:46

XETRA-Handel: TecDAX klettert mittags

XETRA-Handel: TecDAX klettert mittags

TecDAX-Handel am dritten Tag der Woche.

Der TecDAX tendiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 1,15 Prozent fester bei 4 139,61 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 580,920 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,253 Prozent tiefer bei 4 082,24 Punkten in den Mittwochshandel, nach 4 092,59 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der TecDAX bei 4 141,29 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 4 080,18 Punkten.

TecDAX-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der TecDAX bislang Gewinne von 1,49 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, wies der TecDAX einen Stand von 4 081,92 Punkten auf. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 04.08.2026, den Wert von 3 981,98 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.11.2025, bewegte sich der TecDAX bei 3 610,86 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 14,22 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4 284,41 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 322,31 Zähler.

TecDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit SMA Solar (+ 11,76 Prozent auf 57,00 EUR), Nordex (+ 7,75 Prozent auf 41,98 EUR), Siltronic (+ 6,81) Prozent auf 63,55 EUR), United Internet (+ 2,48 Prozent auf 24,80 EUR) und Bechtle (+ 2,28 Prozent auf 34,14 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil HENSOLDT (-2,70 Prozent auf 80,58 EUR), OHB SE (-2,36 Prozent auf 206,50 EUR), AIXTRON SE (-2,22 Prozent auf 33,46 EUR), PVA TePla (-0,38 Prozent auf 31,48 EUR) und JENOPTIK (-0,30 Prozent auf 39,42 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 907 720 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 237,653 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen

Unter den TecDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 5,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,79 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
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Bechtle AG 34,94 3,07% Bechtle AG
Deutsche Telekom AG 26,11 -2,03% Deutsche Telekom AG
freenet AG 23,22 -0,17% freenet AG
HENSOLDT 80,92 0,52% HENSOLDT
JENOPTIK AG 34,92 -7,62% JENOPTIK AG
Nordex AG 40,68 -1,31% Nordex AG
OHB SE 198,20 -10,32% OHB SE
PVA TePla AG 26,42 -12,34% PVA TePla AG
SAP SE 215,65 0,77% SAP SE
Siltronic AG 50,15 -13,83% Siltronic AG
SMA Solar AG 49,22 -9,77% SMA Solar AG
TeamViewer 5,18 -3,99% TeamViewer
United Internet AG 25,00 -0,24% United Internet AG
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 26,02 -5,31% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

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