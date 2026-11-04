TecDAX
|
4 039,56
|
-97,31
|
-2,35 %
|Index-Bewegung
|
04.11.2026 12:26:46
XETRA-Handel: TecDAX klettert mittags
Der TecDAX tendiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 1,15 Prozent fester bei 4 139,61 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 580,920 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,253 Prozent tiefer bei 4 082,24 Punkten in den Mittwochshandel, nach 4 092,59 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der TecDAX bei 4 141,29 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 4 080,18 Punkten.
TecDAX-Performance auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verzeichnet der TecDAX bislang Gewinne von 1,49 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, wies der TecDAX einen Stand von 4 081,92 Punkten auf. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 04.08.2026, den Wert von 3 981,98 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.11.2025, bewegte sich der TecDAX bei 3 610,86 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 14,22 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4 284,41 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 322,31 Zähler.
TecDAX-Aufsteiger und -Absteiger
Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit SMA Solar (+ 11,76 Prozent auf 57,00 EUR), Nordex (+ 7,75 Prozent auf 41,98 EUR), Siltronic (+ 6,81) Prozent auf 63,55 EUR), United Internet (+ 2,48 Prozent auf 24,80 EUR) und Bechtle (+ 2,28 Prozent auf 34,14 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil HENSOLDT (-2,70 Prozent auf 80,58 EUR), OHB SE (-2,36 Prozent auf 206,50 EUR), AIXTRON SE (-2,22 Prozent auf 33,46 EUR), PVA TePla (-0,38 Prozent auf 31,48 EUR) und JENOPTIK (-0,30 Prozent auf 39,42 EUR).
TecDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 907 720 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 237,653 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
TecDAX-Fundamentalkennzahlen
Unter den TecDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 5,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,79 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|28,96
|-10,42%
|Bechtle AG
|34,94
|3,07%
|Deutsche Telekom AG
|26,11
|-2,03%
|freenet AG
|23,22
|-0,17%
|HENSOLDT
|80,92
|0,52%
|JENOPTIK AG
|34,92
|-7,62%
|Nordex AG
|40,68
|-1,31%
|OHB SE
|198,20
|-10,32%
|PVA TePla AG
|26,42
|-12,34%
|SAP SE
|215,65
|0,77%
|Siltronic AG
|50,15
|-13,83%
|SMA Solar AG
|49,22
|-9,77%
|TeamViewer
|5,18
|-3,99%
|United Internet AG
|25,00
|-0,24%
|VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|26,02
|-5,31%
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|4 039,56
|-2,35%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFurcht vor KI-Regulierung: ATX und DAX büßen Gewinne letztlich ein -- Wall Street stark unter Druck -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt sowie beim DAX waren zunächst teils kräftige Gewinne zu sehen, bevor beide Börsenbarometer ins Minus fielen. An der Wall Street geht es ebenso stark nach unten. Die Börsen in Asien zeigten sich uneinheitlich.