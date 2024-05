XETRA-Handel TecDAX schwächelt am Mittag

Am Freitag verliert der TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,80 Prozent auf 3 416,47 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 519,467 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der TecDAX 0,001 Prozent fester bei 3 444,06 Punkten, nach 3 444,03 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag heute bei 3 444,06 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 405,42 Punkten erreichte.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der TecDAX bislang ein Plus von 0,369 Prozent. Vor einem Monat, am 17.04.2024, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 257,06 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.02.2024, lag der TecDAX bei 3 408,93 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.05.2023, lag der TecDAX-Kurs bei 3 214,84 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 2,76 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 490,44 Punkten. 3 175,55 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im TecDAX

Die Top-Aktien im TecDAX sind derzeit SMA Solar (+ 2,81 Prozent auf 50,15 EUR), freenet (+ 1,22 Prozent auf 23,30 EUR), TeamViewer (+ 0,93 Prozent auf 11,95 EUR), Kontron (+ 0,66 Prozent auf 19,80 EUR) und Bechtle (+ 0,66 Prozent auf 46,08 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen hingegen ATOSS Software (-2,45 Prozent auf 238,50 EUR), Infineon (-2,33 Prozent auf 36,23 EUR), Sartorius vz (-2,13 Prozent auf 271,70 EUR), Siemens Healthineers (-2,10 Prozent auf 53,18 EUR) und SÜSS MicroTec SE (-2,05 Prozent auf 52,50 EUR) unter Druck.

TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 2 898 383 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX mit 205,548 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,56 zu Buche schlagen. Im Index bietet die freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,99 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at