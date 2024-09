XETRA-Handel: TecDAX steigt am Freitagmittag

Der TecDAX notiert am Freitag im Plus.

Der TecDAX notiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,28 Prozent fester bei 3 293,46 Punkten. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 529,596 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,046 Prozent auf 3 285,65 Punkte an der Kurstafel, nach 3 284,15 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 308,14 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 284,88 Zählern.

So bewegt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der TecDAX bislang ein Plus von 1,61 Prozent. Vor einem Monat, am 13.08.2024, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 272,91 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 13.06.2024, den Stand von 3 400,57 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.09.2023, wurde der TecDAX mit 3 079,56 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2024 schlägt ein Minus von 0,936 Prozent zu Buche. Bei 3 490,44 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 125,18 Zählern.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell SMA Solar (+ 3,47 Prozent auf 19,07 EUR), Nordex (+ 2,74 Prozent auf 14,63 EUR), PNE (+ 2,15 Prozent auf 11,42 EUR), Eckert Ziegler (+ 1,83 Prozent auf 41,08 EUR) und JENOPTIK (+ 1,71 Prozent auf 27,36 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen hingegen Siltronic (-1,16 Prozent auf 68,00 EUR), Nemetschek SE (-0,84 Prozent auf 88,50 EUR), SÜSS MicroTec SE (-0,55 Prozent auf 54,40 EUR), Sartorius vz (-0,53 Prozent auf 243,00 EUR) und Elmos Semiconductor (-0,30 Prozent auf 66,70 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 1 316 705 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 226,791 Mrd. Euro.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,89 erwartet. Die freenet-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,98 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at