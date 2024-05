XETRA-SCHLUSS/Schwache Siemens-Aktie belastet den DAX

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem Rekordhoch am Vortag legte der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag den Rückwärtsgang ein. Die Schwäche von Index-Schwergewicht Siemens (-6,8%) belastet den DAX, der 0,7 Prozent tiefer bei 18.739 Punkten aus dem Handel ging. Auch eine Wall Street in Rekordlaune half nicht. Dort war der Dow-Jones-Index erstmals über die Marke von 40.000 Punkten geklettert.

Zudem war am Donnerstag der letzte Großkampftag der Berichtssaison zum ersten Quartal. Im Auftaktquartal verzeichneten die DAX-Unternehmen im Schnitt einen Umsatzrückgang von 3,6 Prozent während der operative Gewinn um 1,9 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal fiel. Wie aus einer EY-Analyse hervorging, erzielten die Unternehmen aus der Finanzbranche ein Gewinnplus von 20 Prozent, die Industrieunternehmen hingegen einen Gewinnrückgang um sieben Prozent.

Siemens unter Druck - Deutsche Telekom kommen etwas zurück

Im DAX legten mit Siemens und Deutsche Telekom zwei Schwergewichte Quartalszahlen vor. Bei Siemens lag die Marge im wichtigen Bereich Digital Industries nicht nur unter dem Vorjahr, sondern sogar unter den Erwartungen, allerdings fiel der Auftragseingang in dem Bereich besser aus als von Analysten prognostiziert. Siemens hat zwar wie erwartet die Prognose für Digital Industries gesenkt, aber etwas stärker als gedacht. Zugleich blieb aber eine Kappung des Ausblicks für den Gesamtkonzern aus.

Auch die Zahlen der Deutschen Telekom fielen durchwachsen aus. Während der bereinigte operative Gewinn über den Erwartungen liegt, ist der freie Cashflow unter den Prognosen ausgefallen. Er ist unter anderem für die Dividendenerwartung wichtig. Den Ausblick hat der Konzern bekräftigt. Der Kurs kam um 1,0 Prozent zurück.

Sartorius gaben deutlich um 5,2 Prozent nach. Im Handel wurde auf den Capital Markets Day verwiesen. Dort sollen Aussagen zur erwarteten Margenentwicklung nicht gut angekommen sein, hieß es. Evonik schlossen 2,3 Prozent tiefer bei 20,24 Euro. Die RAG-Stiftung gab ein Paket von knapp 5 Prozent in den Markt, behält aber über Wandelanleihen die Mehrheit an Evonik.

Unterdessen wurden am Berichtstag einige deutsche Aktien ex Dividende gehandelt, was bei der Kursfindung zu berücksichtigen ist. Allein im DAX betraf dies BMW, Daimler Truck, SAP und Symrise.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 18.738,81 -0,7% +11,78%

DAX-Future 18.828,00 -0,8% +9,45%

XDAX 18.736,91 -0,7% +11,74%

MDAX 27.502,24 +0,2% +1,34%

TecDAX 3.443,64 -0,5% +3,18%

SDAX 15.172,56 +0,3% +8,68%

Bund-Future 131,45 -33

DAX 14 26 0 4.368,2 78,2 83,3

MDAX 27 22 1 625,6 31,5 38,4

TecDAX 13 15 1 967,6 22,2 20,7

SDAX 36 31 3 128,7 11,3 13,1

