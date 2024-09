XETRA-SCHLUSS/Stillstand vor Fed-Entscheidung - BASF gesucht

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat am Mittwoch praktisch unverändert geschlossen. Der DAX verlor 15 Punkte auf 18.711. Vor dem mit großer Spannung erwarteten Ergebnis der Sitzung der US-Notenbank am Abend zeigten die Märkte die größtmögliche Zurückhaltung. Bei der US- Zinssenkung geht es nur um die Frage, ob diese 25 oder 50 Basispunkte betragen wird und den geldpolitischen Ausblick. "Die Uneinigkeit über die zu erwartende Zinssenkung ist insgesamt so groß wie seit der Weltfinanzkrise nicht mehr", betonte Ulrich Stephan, Anlagestratege der Deutschen Bank: Unabhängig vom Ergebnis dürfte es deshalb nach der Bekanntgabe zu mehr Volatilität an den Märkten kommen.

BASF gewannen 2,4 Prozent und waren damit einer der DAX-Gewinner des Tages. Der neue BASF-Chef Markus Kamieth will auf einem Kapitalmarkttag in der nächsten Woche einem Bloomberg-Bericht zufolge Pläne für einen Börsengang des Agrarchemiegeschäfts in einigen Jahren ankündigen. Kamieth könnte überdies die Bereitschaft signalisieren, Teile des Geschäfts mit Beschichtungen (Coatings) zu verkaufen oder für sie nach Partnern zu suchen. Möglicherweise werde es auch Informationen zu Zukunftsplänen für das Batteriematerialien-Geschäft geben, hieß es bei Bloomberg.

Commerzbank will unabhängig bleiben

Weiter im Fokus standen die Aktien der Commerzbank, nachdem Finanzchefin Bettina Orlopp den Bund aufgefordert hatte, seinen restlichen Anteil zu behalten. "Das versteht man als klares Signal, dass die Commerzbank ihre Selbstständigkeit nicht einfach an die Unicredit abtreten will", kommentierte ein Händler. Den Commerzbank-Kurs (+1,5%) stützte aber vor allem eine Hochstufung der Aktie. Barclays hat die Titel auf "Equalweight" nach "Underweight" erhöht.

Das anhaltend gute Sentiment in der Aktie von Siemens Energy bescherte dem Papier weitere Aufschläge von 2,8 Prozent. Die Aktien von BMW schlossen 2,2 Prozent fester. Händler führten dies auf die Hochstufung der Citi auf "Neutral" nach "Sell" zurück.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 18.711,49 -0,1% +11,75%

DAX-Future 18.716,00 -0,1% +7,70%

XDAX 18.707,61 +0,0% +11,57%

MDAX 25.804,04 +0,1% -4,91%

TecDAX 3.308,96 -0,2% -0,85%

SDAX 13.610,18 +0,2% -2,51%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 134,30 -46

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 19 20 1 2.721,1 56,7 61,1

MDAX 24 26 0 344,9 22,7 30,9

TecDAX 14 16 0 575,5 12,7 15,0

SDAX 37 29 3 66,7 4,9 6,3

===

