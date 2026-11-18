Xpeng Aktie
WKN DE: A2QBX7 / ISIN: US98422D1054
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19.11.2026 00:50:38
XPeng: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third quarter of 2026 earnings call, held on Nov. 16, 2026, XPeng (NYSE:XPEV) announced that vehicle deliveries reached 118,390 units in the third quarter. Accelerating overseas sales and commercial technology licensing are creating high-margin growth channels beyond domestic vehicle manufacturing. Three things management said stand out.
Overseas deliveries generate higher profit margins per vehicle than domestic sales in China. International sales hit a record in October as overseas deliveries of MONA L03 began.
XPeng is preparing to mass-produce IRON, its general-purpose humanoid robot, for commercial deployment in its own stores and with outside customers in 2027.
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