KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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14.07.2026 13:37:00
Zahlen, bitte: Die KI, dein digitaler Replikant
Vor 20 Jahren blickt die Darthmouth-Konferenz auf 50 Jahre KI-Forschung zurück – und wagt einen Blick ins Jahr 2056, wenn wir als KI weiterleben.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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