PayPal Aktie
WKN DE: A14R7U / ISIN: US70450Y1038
|Bilanz präsentiert
|
27.10.2026 16:36:03
Zahlen enttäuschen Anleger: PayPal-Aktie zieht dennoch an
PayPal legte heute seine Zahlen für das dritte Quartal 2026 vor. Beim Gewinn je Aktie (EPS) erzielte der Zahlungsdienstleister 1,25 US-Dollar. Analysten hatten für das abgelaufene Jahresviertel im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,31 US-Dollar gerechnet. Im Vorjahreszeitraum hatte PayPal noch 1,30 US-Dollar je Aktie verdient.
Der Umsatz des Unternehmens erreichte im Berichtsquartal 8,6 Milliarden US-Dollar. Die Markterwartungen hatten sich zuvor auf durchschnittlich 8,71 Milliarden US-Dollar belaufen. Im entsprechenden Vorjahresquartal hatte PayPal einen Umsatz von 8,42 Milliarden US-Dollar erzielt.
Die an der NASDAQ notierte PayPal-Aktie bewegt sich zeitweise 2,37 Prozent fester bei 56,30 US-Dollar.
Bettina Schneider, Thomas Zoller, Evelyn Schmal, Redaktion Finanzen.at
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Bildquelle: Sean Gallup/Getty Images
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