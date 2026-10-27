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Bilanz präsentiert 27.10.2026 16:36:03

Zahlen enttäuschen Anleger: PayPal-Aktie zieht dennoch an

Zahlen enttäuschen Anleger: PayPal-Aktie zieht dennoch an

PayPal hat am Dienstag vor US-Handelsbeginn die Geschäftszahlen für das vergangene Quartal veröffentlicht. So fielen die Ergebnisse des Zahlungsdienstleisters aus.

PayPal legte heute seine Zahlen für das dritte Quartal 2026 vor. Beim Gewinn je Aktie (EPS) erzielte der Zahlungsdienstleister 1,25 US-Dollar. Analysten hatten für das abgelaufene Jahresviertel im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,31 US-Dollar gerechnet. Im Vorjahreszeitraum hatte PayPal noch 1,30 US-Dollar je Aktie verdient.

Der Umsatz des Unternehmens erreichte im Berichtsquartal 8,6 Milliarden US-Dollar. Die Markterwartungen hatten sich zuvor auf durchschnittlich 8,71 Milliarden US-Dollar belaufen. Im entsprechenden Vorjahresquartal hatte PayPal einen Umsatz von 8,42 Milliarden US-Dollar erzielt.

Die an der NASDAQ notierte PayPal-Aktie bewegt sich zeitweise 2,37 Prozent fester bei 56,30 US-Dollar.

Bettina Schneider, Thomas Zoller, Evelyn Schmal, Redaktion Finanzen.at

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