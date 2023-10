Zalando-Aktie dennoch im Plus: RBC korrigiert Ziel für Zalando nach unten

In einem herausfordernden Markt für europäische Internet-Einzelhändler bevorzuge sie die Aktien von Zalando und Inditex , schrieb Analystin Wassachon Udomsilpa in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Vor allem Zalando traut sie eine Wachstumsbeschleunigung zu, sobald sich die Lage bessert. Das aktuelle Kursniveau hält Udomsilpa bei korrigierten Markterwartungen für attraktiv. Auf Inditex setzt sie wegen struktureller Marktanteilsgewinne.

Im XETRA-Handel notiert die Zalando-Aktie zeitweise 2,86 Prozent höher bei 22,27 Euro.

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2023 / 17:34 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2023 / 00:45 / EDT

