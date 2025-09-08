Zalando Aktie

25,29EUR 0,55EUR 2,22%
Zalando für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111


08.09.2025 11:43:23

Zalando Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Zalando auf "Outperform" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Richard Chamberlain erwähnte in einer am Montag vorliegenden Studie, seine aktuellen Preisumfragen im europäischen Einzelhandel zeigten, dass die Schere zwischen design- und preisorientierten Produkten weiter aufgehe. Spezialisierte Bekleidungshändler wie Zara oder H&M verlangten für ihre Produkte höhere Preise./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2025 / 18:01 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 00:45 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Zalando Outperform
Unternehmen:
Zalando 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
25,18 € 		Abst. Kursziel*:
58,86%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
25,29 € 		Abst. Kursziel aktuell:
58,17%
Analyst Name::
Richard Chamberlain 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

