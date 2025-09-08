Zalando Aktie
|25,29EUR
|0,55EUR
|2,22%
WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111
Zalando Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Zalando auf "Outperform" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Richard Chamberlain erwähnte in einer am Montag vorliegenden Studie, seine aktuellen Preisumfragen im europäischen Einzelhandel zeigten, dass die Schere zwischen design- und preisorientierten Produkten weiter aufgehe. Spezialisierte Bekleidungshändler wie Zara oder H&M verlangten für ihre Produkte höhere Preise./tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2025 / 18:01 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
Zalando
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
40,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
25,18 €
|
Abst. Kursziel*:
58,86%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
25,29 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
58,17%
|
Analyst Name::
Richard Chamberlain
|
KGV*:
-
